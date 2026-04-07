Após uma primeira passagem pela presidência entre maio e outubro de 2024, To Lam regressa ao cargo.
Após uma primeira passagem pela presidência entre maio e outubro de 2024, To Lam regressa ao cargo. EPA/Assembleia Nacional do Vietname
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To Lam concentra o poder no Vietname ao estilo de Xi

Rompendo a tradição de liderança coletiva partilhada, o secretário-geral do Partido Comunista vietnamita foi eleito presidente.
Susana Salvador
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