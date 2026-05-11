Thaksin abraçou a filha Paetongtarn à saída da prisão.
Thaksin abraçou a filha Paetongtarn à saída da prisão.Foto: EPA / RUNGROJ YONGRIT
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Thaksin Shinawatra é um homem livre, mas voltará às lides políticas na Tailândia?

O antigo primeiro-ministro de 76 anos, 15 deles passados no exílio, cumpriu oito meses de prisão por corrupção e abuso de poder. O seu partido tem agora de decidir se ele é a melhor hipótese para futuro ou se deve antes apostar numa nova geração de líderes.
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