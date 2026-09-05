Tetris ameaça processar a Casa Branca por causa do videojogo "Construa o Muro"

A empresa norte-americana Tetris negou esta sexta-feira, 4 de setembro, ter participado na criação de um videojogo lançado pela Casa Branca para construir um muro na fronteira, que simula a mecânica do seu popular jogo, e alertou para possíveis ações judiciais.

"A Tetris Company não participou na criação de Construa o Muro. Aliás, levamos a violação de direitos de autor muito a sério", destacou a empresa nas redes sociais.

A empresa, com sede no Havai e no Nevada, acrescentou que acredita "no poder de unir as pessoas, não de as dividir" e enviou uma mensagem de "amor" aos seus fãs de todo o mundo.

A declaração da Tetris surge após o lançamento, na quinta-feira, do site "Arcade" da Casa Branca, que apresenta cinco videojogos retro inspirados em algumas das políticas promovidas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

Entre estes está Construa o Muro, um jogo inspirado em Tetris no qual o jogador tem de construir um muro para "proteger a fronteira da horda que se aproxima", de acordo com a descrição oficial.

A plataforma inclui ainda o Rio Run, baseado na mecânica do clássico jogo Snake, que envolve patrulhar a fronteira ao longo do Rio Grande e impedir as pessoas de a atravessar.

Outros jogos no site da Casa Branca focam-se em bandeiras presidenciais, como os monumentos de Washington, refeições escolares e contas bancárias criadas para crianças.

A Casa Branca explicou ao The Washington Examiner que a iniciativa visa "traduzir a agenda de Trump para um formato interativo" e que pretende "contar a história das suas realizações" de uma forma que ressoe com os americanos.

O governo de Trump, que fez do combate à imigração ilegal uma das suas principais bandeiras na vitoriosa campanha às eleições de 2024, vangloria-se frequentemente da dureza com que estes indivíduos são tratados e deportados.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) divulgou recentemente um vídeo que mostra a deportação de imigrantes haitianos algemados, depois de Washington ter revogado um estatuto que lhes permitia permanecer legalmente no país. O vídeo, com música de fundo, foi considerado degradante e racista pelos opositores de Trump.

O DHS afirmou ter detido um número "recorde" de quase 51 mil imigrantes indocumentados em agosto.