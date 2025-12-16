Terrorista que terá atacado judeus em praia australiana acorda do coma

O terrorista suspeito de ter atacado no domingo, em conjunto com o seu pai, um grupo de judeus perto de uma praia australiana, matando 15 pessoas, acordou esta terça-feira, 16 de dezembro, do coma em que se encontrava.Segundo a estação pública de televisão australiana ABC, que cita fontes ligadas ao caso, Naveed Akram, de 24 anos, recuperou esta terça-feira a consciência depois de três dias em coma na sequência de ferimentos durante o ataque.É ainda desconhecido o seu estado de saúde, mas o jovem continua hospitalizado e sob custódia da polícia.O seu pai, de 50 anos, foi morto a tiro por um polícia em Bondi, a praia turística onde aconteceu o atentado contra grupo de judeus reunidos para celebrar o Hanukkah, o início de uma semana de festividades daquela religião. .Terrorismo em família e um herói sírio no ataque de Bondi. De acordo com as investigações preliminares, as autoridades acreditam que pai e filho agiram de forma independente, mas foram influenciados pela ideologia do grupo terrorista Estado Islâmico.O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse hoje à ABC que a Organização Australiana de Inteligência de Segurança (ASIO, na sigla em inglês) investigou os dois homens em 2019.Na altura, a agência entrevistou vários familiares e pessoas próximas, mas não encontrou indícios de radicalização.Os dois alegados agressores terão estado nas Filipinas durante quase todo o mês de novembro, segundo a agência de notícias espanhola EFE, que cita o Departamento de Imigração das Filipinas.“Sajid Akram, de 50 anos, cidadão indiano [residente na Austrália], e Naveed Akram, de 24 anos, cidadão australiano, chegaram juntos às Filipinas no dia 01 de novembro de 2025, vindos de Sydney”, avançou o organismo filipino, adiantando que os dois estiveram em Davao City, capital da ilha de Mindanao, onde operam vários grupos afiliados ao Estado Islâmico.A cidade de Marawi, no sul de Mindanao, foi controlada por células do Estado Islâmico durante meses em 2017..Albanese diz que "ideologia do Estado Islâmico" pode ter "motivado" ataque em Sydney .Israel acusa Austrália de incentivo ao antissemitismo após ataque mortal em praia de Sidney