Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Um polícia observa as pessoas que atravessam uma rua perto do local do tiroteio, na Praia de Bondi.
Um polícia observa as pessoas que atravessam uma rua perto do local do tiroteio, na Praia de Bondi.JEREMY PIPER / EPA
Internacional

Israel acusa Austrália de incentivo ao antissemitismo após ataque mortal em praia de Sidney

Ataque contra festa judaica em Sidney fez pelo menos 16 mortos, tornando-se pior incidente contra judeus fora de Israel desde o 7 de Outubro e segundo maior massacre com armas da história australiana.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Israel
Austrália
terrorismo
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt