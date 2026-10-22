Terramoto de magnitude 7.0 atinge a região do Tibete. Há pelo menos dois feridos

Um terramoto de magnitude 7.0 atingiu a região chinesa do Tibete esta quinta-feira, 22 de outubro, anunciou o Centro Nacional de Terramotos da China. Segundo a agência Reuters, há pelo menos dois feridos numa aldeia próxima do epicentro.

Este centro do abalo ocorreu no condado de Baqing, a cerca de 180 quilómetros da cidade de Nagqu e a 400 quilómetros da capital regional de Lhasa, de acordo com o centro. Esta zona, explica a Reuters, tem uma densidade populacional baixa por ser muito montanhosa, tendo uma altitude média de 4.864 metros.

A agência chinesa Xinhua noticiou que o terramoto foi "sentido com intensidade" no condado de Baqing, com "cortes de energia e perturbações no sinal de telemóvel", lê-se.

Na localidade de Maru, próxima do epicentro, o autarca local Lawang Dab disse que o abalo foi "claramente sentido no edifício da administração da comuna, onde se verificaram fissuras nas paredes e o colapso de algumas habitações".