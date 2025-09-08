Terminal 4 de Heathrow reabre após falso alarme de substância perigosa

O Terminal 4 do Aeroporto de Heathrow reabriu esta noite, após ter sido encerrado e evacuado durante várias horas devido a um alerta de segurança. O incidente, tratado inicialmente como envolvendo "materiais perigosos", foi resolvido sem que a causa tenha sido identificada.O alarme foi dado ao final da tarde, levando a uma resposta imediata dos serviços de emergência, incluindo equipas especializadas da Brigada de Incêndio de Londres. A área de check-in foi evacuada e as autoridades pediram aos passageiros que não se deslocassem para o terminal.Após uma busca exaustiva, a Polícia Metropolitana confirmou que "nenhum vestígio de qualquer substância adversa foi encontrado". Cerca de 20 pessoas que se sentiram mal foram assistidas no local por paramédicos, mas nenhuma necessitou de tratamento hospitalar.Fonte da Polícia Metropolitana disse mesmo à BBC que se tratou de um caso de "histeria em massa".Pouco depois das 20h, o aeroporto recebeu autorização para reabrir o terminal, pedindo desculpa pela perturbação e afirmando estar a trabalhar para normalizar as operações de voo. A origem do incidente permanece, para já, sob investigação.