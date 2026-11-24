Esta quinta-feira, os Estados Unidos celebram o Dia de Ação de Graças, mas este ano esta tradicional esta poderá ser diferente para milhões de norte-americanos, que correm o risco de não conseguir viajar para junto das suas famílias devido às tempestades previstas um pouco por todo o país.

Em risco devido ao mau tempo poderá estar também o tradicional Desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's, em Nova Iorque, e que este ano celebra o seu 100.º aniversário e que tem como tema central o "Hipopótamo Azul", inspirado num balão do desfile de 1931. En causa está a previsão de ventos entre os cerca de 40 a 60 km/hora, sendo que as regras da cidade impõem que os balões gigantes sejam mantidos no solo se os ventos constantes excederem os 37 km/h ou se as rajadas ultrapassarem os 54 km/h.

De acordo com a CNN, os impactos no na zona leste dos Estados Unidos vai sentir-se principalmente na quarta-feira e no Dia de Ação de Graças, que se celebra na quinta-feira - o que dá uma janela de oportunidade ainda hoje para quem quer viajar e evitar os piores impactos.

Já na costa oeste, as tempestades já começaram e, a meio da semana, as marés poderão aproximar-se de valores recorde e ameaçar aeroportos na zona da Baía de São Francisco.

A mesma estação de televisão alerta que as viagens aéreas para passageiros de última hora poderão sofrer perturbações no final de quarta-feira ou no Dia de Ação de Graças, desde as Carolinas (Norte e Sul) até aos principais centros de ligação aérea em torno de Nova Iorque, podendo chegar até Chicago.