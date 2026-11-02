Teerão diz que pode reabrir estreito de Ormuz em dois dias se EUA aceitarem condições

O Irão assegurou esta segunda-feira, 2 de novembro, que poderá iniciar um plano para reabrir o Estreito de Ormuz no prazo de dois dias e iniciar negociações mais profundas sobre o fim da guerra se os Estados Unidos aceitarem as suas condições.

“Se as exigências legítimas do Irão forem aceites e cumpridas, existe a possibilidade de que todo o plano seja posto em prática num prazo de dois dias, a segurança no estreito de Ormuz seja restabelecida e o processo de negociações tenha início”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, numa conferência de imprensa em Teerão.

O porta-voz afirmou que tudo “depende inteiramente da vontade e da decisão de Washington”.

“A decisão está com os Estados Unidos, pois as nossas exigências foram expressas de forma muito clara e transparente”, insistiu Baghaei.

O porta-voz da diplomacia iraniana considerou que as reivindicações de Teerão são “razoáveis e lógicas” e lembrou que, entre estas, está a exigência de que os Estados Unidos suspendam o bloqueio imposto aos portos e navios do país persa.

Entre as condições iranianas, incluem-se também o fim do conflito em todas as frentes — incluindo no Líbano —, o descongelamento dos seus ativos em países terceiros, o reconhecimento do controlo de Ormuz por parte do Irão e Omã, e a suspensão das sanções ao petróleo, entre outras.