Taiwan confia na continuidade do apoio dos EUA à venda de armas após vitória democrata

O ministro da Defesa de Taiwan, Wellington Koo, manifestou hoje confiança na continuidade do apoio do Congresso norte-americano à venda de armas à ilha, após a vitória expressiva do Partido Democrata nas eleições intercalares de terça-feira.

"O Congresso dos Estados Unidos tem apoiado sistematicamente, de forma bipartidária, os esforços de Taiwan para reforçar as suas capacidades de defesa", afirmou Koo durante uma sessão parlamentar, segundo declarações citadas pela agência noticiosa CNA.

O responsável acrescentou que o Ministério da Defesa de Taiwan continuará a colaborar com os membros do Congresso norte-americano e a manter contactos estreitos com o departamento da Guerra dos Estados Unidos para assegurar que as vendas de armamento à ilha "decorram conforme previsto".

As declarações surgem dois dias depois de os democratas terem infligido uma pesada derrota aos republicanos, ao conquistarem o controlo da Câmara dos Representantes e do Senado, o que deverá limitar a margem de manobra do Presidente norte-americano, Donald Trump, até ao final do mandato, em 2028.

No caso de Taiwan, analistas consideram que a vitória da oposição poderá aumentar a pressão sobre a Administração Trump para desbloquear um pacote de armamento destinado a Taipé, avaliado em cerca de 14.000 milhões de dólares (12.400 milhões de euros).

Os Estados Unidos são o principal fornecedor de armamento de Taiwan e, embora não mantenham relações diplomáticas oficiais com a ilha, poderão intervir em sua defesa em caso de conflito com Pequim.

A China considera Taiwan parte do seu território e não exclui o recurso à força para assegurar a reunificação.