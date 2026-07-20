Manifestantes pedem a recondução de Fedorov e a destituição de Oleksandr Syrskyi.
Manifestantes pedem a recondução de Fedorov e a destituição de Oleksandr Syrskyi.EPA / SERGEY DOLZHENKO
Internacional

Syrskyi nega divergências com o ex-ministro da Defesa ucraniano

Demissão de Mykhailo Fedorov desencadeou protestos diários a pedir a sua reintegração e o afastamento do comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia.
Ana Meireles
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