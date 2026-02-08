Suspeito de balear general russo em Moscovo detido no Dubai

A Rússia afirma ter identificado três suspeitos envolvidos na tentativa de assassínio do general Vladimir Alexeyev, um militar de destaque das Forças Armadas da Federação Russa baleado várias vezes num prédio de habitação no noroeste de Moscovo na passada sexta-feira, 6 de fevereiro. Entre eles está o autor dos disparos, identificado como o cidadão russo Lyubomir Korba, e detido este domingo, dia 9, no Dubai. Korba estará na casa dos 60 anos e terá fugido para os Emirados Árabes Unidos depois do tiroteio, tendo agora sido detido e entregue às autoridades russas, segundo o FSB, a secreta russa, citada pelos media daquele país. Segundo a BBC, o Comité de Investigação da Rússia afirmou que Korba chegou a Moscovo, no final de dezembro "em missão dos serviços secretos ucranianos para cometer um ataque terrorista". Kiev negou qualquer envolvimento num caso que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, classificou como um "incidente terrorista", garantindo, sem apresentar provas nesses sentido, que foi realizado com a intenção de fazer descarrilar as negociações entre Rússia, Ucrânia e EUA para pôr fim à guerra iniciada com a invasão russa de 24 de fevereiro de 2022.O general Alexeyev, de 64 anos, foi levado para o hospital após o ataque de sexta-feira. De acordo com relatos da imprensa russa, terá recuperado a consciência após ser submetido a uma cirurgia. Nascido na Ucrânia então parte da União Soviética, o militar é vice-diretor da agência de inteligência militar da Rússia, GRU, uma unidade do Ministério da Defesa conhecida por organizar operações secretas no exterior, incluindo assassinatos, sabotagem e espionagem.Foi um dos oficiais que forneceu informações ao presidente Vladimir Putin para a invasão da Ucrânia há quase quatro anos. Segundo o The Guardian, tem sido descrito como uma figura importante na supervisão das empresas militares privadas do país e esteve entre os altos funcionários enviados para negociar com Yevgeny Prigozhin durante a revolta do grupo Wagner no verão de 2023. Depois disso, Alekseyev parecia ter caído em desgraça em Moscovo e até terá sido detido por um curto período de tempo devido às suas ligações com o grupo Wagner, mas acabou por manter o cargo.O general é um dos oficiais sob sanções dos EUA pelo seu suposto envolvimento em tentativas para interferir nas presidenciais americanas de 2020. O Reino Unido também impôs sanções contra Alekseyev pelo ataque mortal com o agente nervoso Novichok em Salisbury, em 2018 que teve como alvo o agente duplo Sergei Skripal e a sua filha, Yulia..General russo das secretas baleado por desconhecido em Moscovo