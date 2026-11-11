Surto de ébola na República Democrática do Congo ultrapassa 11 mil casos

O surto de ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) ultrapassou os 11 mil casos, informou esta quarta-feira, 11 de novembro, o Governo, numa altura em que a doença continua a espalhar-se no país.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde, 11.042 pessoas foram infetadas pelo vírus mortal, que já provocou 5387 mortes, quase metade dos infetados, naquele que se tornou o surto mais letal alguma vez registado na RDCongo.

Além disso, um total de 2990 doentes recuperaram da doença até à data, e outros 651 encontram-se hospitalizados ou em isolamento.

A taxa de monitorização dos contactos situa-se nos 79,7%, informaram as autoridades de saúde.

As províncias orientais de Ituri e Kivu do Norte são os territórios mais atingidos do país, concentrando 57,7% e 32,7% dos novos casos registados a 9 de novembro, respetivamente.

O surto foi declarado em meados de maio, em Ituri, e, desde então, as autoridades congolesas têm tido dificuldades em contê-lo devido a diversos fatores, entre os quais conflitos armados, uma crise no sistema de saúde, precariedade das vias de acesso e episódios de violência por parte dos residentes, alimentados pela desconfiança e pela desinformação.

A estirpe Bundibugyo, responsável por este surto, não tem vacina nem tratamento conhecido e já se espalhou por oito das 26 províncias do país.

A Organização Mundial de Saúde está a trabalhar em duas vacinas e foram iniciados testes em humanos, que, até ao momento, têm mostrado resultados seguros, embora o seu desenvolvimento possa demorar vários meses.

Paralelamente, a RDCongo iniciou, no final de agosto, uma campanha de imunização contra o ébola com a vacina Ervebo, a única disponível em larga escala.

Embora tenha sido desenvolvida, num primeiro momento, para a variante Zaire do vírus (a mais comum), apresentou resultados positivos contra a estirpe Bundibugyo em testes com animais.

O ressurgimento da violência nos dois principais focos da doença, as províncias de Ituri e Kivu do Norte, gerou preocupação entre as autoridades de saúde, que apelam à interrupção dos combates para permitir que as equipas de saúde tenham livre acesso aos doentes.

As unidades de saúde e os profissionais médicos também têm sido alvo de pessoas nas comunidades que se mostram céticas em relação ao vírus. Foram registados vários ataques contra trabalhadores da área da saúde.

Os especialistas defendem a intensificação dos esforços para abrandar e conter a doença na RDCongo, que já se expandiu a outros países africanos.

A epidemia propagou-se ao vizinho Uganda, onde a OMS declarou o fim do surto a 26 de agosto, após o registo de 20 casos confirmados, incluindo 15 importados da RDCongo, com duas mortes.

Foram também detectados casos relacionados com o surto congolês em dois outros países africanos: Quénia (nove casos, incluindo duas mortes) e Nigéria (um caso).

Foi ainda detetado um caso relacionado com a epidemia na França.

A isto juntam-se quatro pessoas que, após contraírem o vírus na RDCongo, foram retiradas para os Países Baixos (uma), Alemanha (duas) e Reino Unido (uma).

Este surto é a 17.ª epidemia de ébola a atingir a RDCongo e tornou-se a segunda mais mortífera da doença na história a nível global, embora ainda esteja longe da mais grave registada até à data, que causou cerca de 11 mil mortes e 28 mil infeções na África Ocidental entre 2014 e 2016.

O vírus ébola transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragias internas.