Supremo pede explicações a Bolsonaro após filho gravar vídeo para o pai nos EUA

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil pediu esta segunda-feira, 30 de março, explicações a Jair Bolsonaro sobre um alegado incumprimento das regras da prisão domiciliária, após uma publicação nas redes sociais de um dos filhos do ex-presidente brasileiro.O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou ter gravado um vídeo nos Estados Unidos, durante um evento de políticos conservadores, para mostrar ao pai.O pedido de esclarecimento foi feito pelo juiz do STF Alexandre de Moraes, que converteu a prisão de Bolsonaro para regime domiciliário, e proibiu o ex-presidente brasileiro de utilizar o telefone, telemóvel ou qualquer outro meio de comunicação externo, e ainda a utilização de redes sociais."Vocês sabem por que eu estou gravando este vídeo? Porque eu estou mostrando ele ao meu pai. E vou provar a todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento prendendo de forma injusta o líder desse movimento", discursou o ex-deputado federal durante a Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC).Agora, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até 24 horas para explicar ao STF a publicação de Eduardo Bolsonaro.No mesmo evento, Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente brasileiro, senador e pré-candidato à presidência do Brasil, reforçou-se ideologicamente como aliado da administração de Donald Trump.“O Brasil vai ser o campo de batalha onde o futuro do hemisfério será decidido, porque o Brasil é a solução dos Estados Unidos para quebrar a dependência da China por minerais críticos, especialmente elementos de terras raras”, declarou no domingo.A declaração do político ‘bolsonarista’ provocou reação na esquerda brasileira e no Governo, que acusou Flávio Bolsonaro de submissão aos interesses dos Estados Unidos.A ministra da Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, Gleisi Hoffmann, utilizou as redes sociais para dizer que “os ‘vendilhões’ da pátria não tomam jeito”..Bolsonaro recebe alta hospitalar e começa a cumprir prisão domiciliaria. Obrigado a usar pulseira eletrónica.Supremo brasileiro autoriza prisão domiciliária por 90 dias a Bolsonaro