Super Bigode, Maduro em versão super-herói dos desenhos animados na luta contra os EUA

Super Bigode é o nome do mais novo super herói dos desenhos animados na Venezuela. A personagem é, nem mais nem menos, que o presidente Nicolás Maduro, que aparece como o defensor da pátria e o símbolo da luta contra o imperialismo americano.Foi a própria presidência que apoiou a criação do Super Bigode, que à imagem do famoso Super Homem, também usa capa. No entanto, veste-se com as cores da bandeira venezuelana (vermelho, azul e amarelo) e utiliza um capacete de operário, uma mão de aço e no peito as iniciais SB.O Super Bigode entrou em ação em 2021 na televisão estatal venezuelana (VTV) para transmitir mensagens à população sobre os inimigos do regime de Maduro, mas também como forma de satirizar os opositores e o presidente norte-americano Donald Trump.No entanto, o aumento das tensões com os Estados Unidos levou os criadores dos desenhos animados a exibir Super Bigode com farda militar, anunciando ao mundo que a Venezuela não voltará a ser uma colónia e a exaltar o espírito do povo que está disposto a defender a sua nação."A Venezuela é uma nação de libertadores! A nossa cultura não é de guerra, a milícia é o reflexo do espírito popular, sempre disposta a defender a sua soberania", esta nova versão animada de Maduro, que lança um apelo à população: "A nação convoca-nos para a unidade absoluta. Com a força invencível da sua organização, este povo consciente ergue-se. Esta é a nossa verdade! Unidos, venceremos!"A tensão com entre Venezuela e Estados Unidos aumentou desde que Trump anunciou uma recompensa monetária para quem dê informações que levem à prisão de Maduro e, mais recentemente, desde que os militares norte-americanos iniciaram um combate ao tráfico de droga, com a eliminação das embarcações utilizadas para o transporte de estupefacientes no mar das Caraíbas. .Porta-aviões dos EUA chega ao mar das Caraíbas em plena crise com Venezuela.Guerra ao narcotráfico de Trump tem como alvo Maduro e irrita Petro .Trump discute com Pentágono várias opções para possível ação militar na Venezuela