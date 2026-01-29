A equipa de Keir Starmer viajou com telemóveis e computadores portáteis descartáveis para minorar os riscos de espionagem.
A equipa de Keir Starmer viajou com telemóveis e computadores portáteis descartáveis para minorar os riscos de espionagem. EPA/ LAUREN HURLEY
Internacional

Starmer aposta na China em modo de “cooperação pragmática”

Reunião do primeiro-ministro britânico com o líder chinês resulta de meses de negociações para emendar as relações bilaterais e aumentar os investimentos.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Economia
Reino Unido
China
Keir Starmer
direitos humanos
Xi Jinping
espionagem

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt