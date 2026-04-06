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Pedro Sánchez.DR/La Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
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Sondagens em Espanha: PSOE sobe à boleia do “não à guerra” e a queda do Vox beneficia o PP

Sondagens revelam que o crescimento dos socialistas e dos populares acontece às custas da esquerda radical e da extrema-direita (de quem ainda dependem para governar).
Susana Salvador
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