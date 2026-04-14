Sondagem na Andaluzia põe PP em linha com a maioria absoluta e dá queda do PSOE

A pouco mais de um mês de os eleitores da Andaluzia irem às urnas, uma sondagem aponta para uma possível revalidação da maioria absoluta de Juanma Moreno e do Partido Popular (PP) e uma nova queda dos socialistas que apostaram na candidatura da ex-ministra María Jesús Montero numa região que já foi um dos seus bastiões. O Vox volta a ser terceiro e melhora em relação às eleições de 2022, mas piora desde a última sondagem. E, caso Moreno consiga a maioria absoluta, o resultado de pouco valerá à extrema-direita, que tem vendido caro o seu apoio ao PP noutras autonomias onde já houve eleições nos últimos quatro meses.A sondagem é do Centro de Estudos Andaluzes (Centra), dependente da Junta da Andaluzia, e foi realizada antes de o líder do governo regional marcar a data das eleições: serão a 17 de maio. O PP de Moreno conseguiria 42,8% dos votos e entre 54 e 57 deputados, ficando no pior cenário a um da maioria absoluta de 55 (num total de 109 lugares). Atualmente tem 58. O PSOE, que governou a Andaluzia desde a criação da autonomia em 1978 até 2019, arrisca ter o pior resultado de sempre: 21%, segundo esta sondagem, elegendo 26 ou 27 representantes no Parlamento regional (menos três ou quatro do que tem agora). De nada valerá o primeiro-ministro Pedro Sánchez ter abdicado da sua número dois e ministra das Finanças.O Vox, que apostou em Manuel Gavira, surge com 15% das intenções de voto, conquistando 17 a 20 deputados. Mais do que os 14 que tem agora, mas menos do que previa a sondagem anterior, quando surgia com 17,5% dos votos. Esse último barómetro foi feito antes das eleições na Extremadura (dezembro), em Aragão (fevereiro) e em Castela e Leão (março). Em todas elas, o PP venceu, mas ficou aquém da maioria e mais dependente de um Vox reforçado. Em nenhum dos casos há ainda governo, por falta de acordo entre os dois partidos..Eleições em Castela e Leão: vitória do PP, mas de novo dependente do Vox que não sobe tanto como o previsto.As eleições andaluzas vão contar com uma aliança de esquerdas, a Pela Andaluzia, que surge com 7,8% das intenções de voto (cinco ou seis representantes). Mas a sondagem foi feita antes de o Podemos se ter juntado. O partido de esquerda nacionalista, Avante Andaluzia, é quinto com 6,3% (dois ou três). .Sondagens em Espanha: PSOE sobe à boleia do “não à guerra” e a queda do Vox beneficia o PP