Juanma Moreno num evento do PP.
Juanma Moreno num evento do PP.FOTO: DR/PP Andaluzia
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Sondagem na Andaluzia põe PP em linha com a maioria absoluta e dá queda do PSOE

Eleições são a 17 de maio. Vox melhora resultado de 2022, mas cai desde último barómetro.
Susana Salvador
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