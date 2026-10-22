Os israelitas vão ser chamados às urnas na próxima terça-feira.
Os israelitas vão ser chamados às urnas na próxima terça-feira.ABIR SULTAN / EPA
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Sondagem dá empate técnico entre os blocos de Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot

Dois pequenos partidos de direita denunciaram ter sofrido pressões do primeiro-ministro e aliados para desistir.
Ana Meireles
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