Sofía García viveu 17 anos em Nova Iorque, onde, entre outras atividades, foi representante na ONU das Aldeias SOS.
Sofía García viveu 17 anos em Nova Iorque, onde, entre outras atividades, foi representante na ONU das Aldeias SOS.Paulo Spranger
Internacional

Sofía García: “O apelo para a renovação da ONU não pode ser travado pelo Conselho de Segurança”

Diretora de parcerias da recém-criada ONG Article 109, a ex-representante na ONU das Aldeias SOS advoga ter chegado o tempo para rever a Carta das Nações Unidas.
César Avó
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