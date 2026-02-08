António Costa felicita Seguro e deseja-lhe "os maiores sucessos"

António Costa desejou os "os maiores sucessos" no exercício do seu futuro mandato a António José Seguro, o secretário-geral do PS que o atual presidente do Conselho Europeu conseguiu afastar para se tornar líder dos socialistas portugueses e depois primeiro-ministro. .A espanhola Iratxe García Pérez, presidente do grupo dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, parabenizou António José Seguro "vitória esmagadora contra o populismo e contra a extrema direita xenófoba". .O próprio grupo parlamentar dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu deu os parabéns ao presidente eleito português, sublinhando que se está a viver "um momento de esperança para a democracia e uma clara celebração dos valores socialistas".tambºen.A líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também parabenizou o novo presidente eleito de Portugal, aproveitando ainda para elogiar os portugueses, dizendo que "perante a devastação causada pelas tempestades, demonstraram uma notável resiliência democrática"..A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, lembrou o passado como eurodeputado de António José Seguro - ocupou o cargo entre 1999 e 2001, tendo regressado a Portugal para fazer parte do governo de António Guterres -, referindo que "a Europa pode contar com a sua experiência e com o seu empenho no nosso projeto comum". .Do Brasil, Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, sublinha a "grande vitória da democracia nas eleições presidenciais em Portugal". A ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva, referiu ainda o "resultado expressivo contra a candidatura da extrema-direita"..O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou Seguro, dizendo que "trabalharemos juntos para fortalecer os laços entre Portugal e França e para dar vida ao nosso Tratado de Amizade e Cooperação assinado no Porto durante a minha visita, há quase um ano"."As urnas em Portugal nos lembram que a social-democracia pode vencer na Europa de hoje quando amplia o espaço democrático. Que é possível deter a extrema-direita.."As urnas em Portugal lembram-nos que a social-democracia pode vencer na Europa de hoje quando amplia o espaço democrático. Que é possível deter a extrema-direita", escreveu no X o socialista espanhol Javi López, vice-presidente do Parlamento Europeu. .A Internacional Socialista, organização da qual o PS faz parte, classificou a vitória de António José Seguro como uma "forte afirmação dos valores democráticos e da liderança progressista contra o crescente populismo". E não esqueceu o facto de o presidente eleito português ser socialista, dizendo que "estamos ansiosos por trabalhar com o nosso partido membro português em prol da justiça social, da solidariedade e da prosperidade partilhada".