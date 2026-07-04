Sobe para 93 número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos na Venezuela

O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu para 93, havendo 80 que tinham também a nacionalidade venezuelana, divulgou este sábado, 4 de julho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).Por faixa etária, 17 são crianças e 76 são adultos, indica o Governo, adiantando que continuam desaparecidos 57 cidadãos portugueses.O anterior balanço do MNE apontava para 89 portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais e de 60 desaparecidos no duplo sismo que atingiu o país da América do Sul.Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2645 mortos e 12.666 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela..Venezuela. Equipa portuguesa conseguiu resgatar homem dos escombros uma semana depois dos sismos.Sismos na Venezuela. Governo português decreta um dia de luto nacional a cumprir no domingo