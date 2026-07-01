Sismos na Venezuela. Governo português decreta um dia de luto nacional a cumprir no domingo

O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira, 1 de julho, que o Governo decretou um dia de luto nacional, a cumprir no próximo domingo, pelas vítimas dos sismos na Venezuela, em particular os cidadãos nacionais e lusodescendentes.Segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), o número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos de quarta-feira na Venezuela subiu para 71, havendo ainda 71 desaparecidos.De acordo com o MNE, entre os 71 mortos, 61 dos quais tinham também nacionalidade venezuelana, estão 11 crianças e 60 adultos.O duplo sismo que atingiu a Venezuela na passada quarta-feira provocou 1.943 mortos e 10.571 feridos, segundo o último balanço oficial hoje divulgado pelas autoridades venezuelanas.Os dados oficiais indicam também acima de 15 mil desalojados, informou o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, atualizando o último balanço de vítimas, que era de 1.719 mortos e 5.034 feridos.De acordo com as autoridades, 6.461 pessoas foram resgatadas desde o início das operações de socorro. .Venezuela. Número de portugueses ou lusodescendentes mortos nos sismos sobe para 71.Delcy Rodríguez vs. María Corina Machado. O jogo político nos escombros da Venezuela.Sismo na Venezuela. Criança de 3 anos resgatada com vida ao sexto dia de buscas