Sónia da Silva quer construir pontes entre o Luxemburgo e Portugal
FOTO: Gerardo Santos
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Sónia da Silva quer construir pontes entre o Luxemburgo e Portugal

Em Lisboa a convite da embaixada do Luxemburgo no âmbito da Festa da Francofonia, a diretora do Institut Pierre Werner, também poeta e tradutora, falou ao DN do seu trabalho, mas também da sua experiência como filha de emigrantes que deixaram Portugal pouco depois do 25 de Abril.
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