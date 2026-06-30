Sismos na Venezuela. Primeiros portugueses chegaram esta madrugada a Figo Maduro
João Miguel da Silva Brito
Internacional

Sismos na Venezuela. Primeiros portugueses chegaram esta madrugada a Figo Maduro

Os portugueses chegados a Figo Maduro são os primeiros nacionais regressados após os sismos registados na Venezuela, que causaram, pelo menos, 1719 mortos e 5034 feridos.
DN/Lusa
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O Embraer KC-390 proveniente da Venezuela com 17 cidadãos portugueses e de outras nacionalidade a bordo aterrou esta terça-feira, 30 de junho, no aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa, às 05h18, segundo o 'site' AirNav Radar.

De acordo com fonte do ministério da Defesa, o voo transportava 13 cidadãos portugueses, dois italianos e dois franceses.

Os portugueses chegados a Figo Maduro são os primeiros nacionais regressados depois dos sismos registados na Venezuela em 24 de junho, que causaram, pelo menos, 1719 mortos e 5034 feridos, segundo o mais recente balanço oficial, anunciado na segunda-feira.

O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos subiu na segunda-feira para 56, segundo um mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, havendo 91 portugueses ou lusodescendentes desaparecidos.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

O ministro da Defesa, Nuno Melo, disse na segunda-feira que as Forças Armadas portuguesas mantêm a disponibilidade para apoiar a operação na Venezuela com meios e equipamentos.

O ministro explicou que, até agora, "têm existido pedidos de natureza logística e de transporte" e que a disponibilidade das forças portuguesas para ajudar a Venezuela "é permanente".

O governante disse ainda não ter conhecimento de qualquer pedido ao Estado de apoio à trasladação das vítimas mortais portuguesas ou lusodescendentes para Portugal.

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