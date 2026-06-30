Sismos na Venezuela. Primeiros portugueses chegaram esta madrugada a Figo Maduro

O Embraer KC-390 proveniente da Venezuela com 17 cidadãos portugueses e de outras nacionalidade a bordo aterrou esta terça-feira, 30 de junho, no aeroporto militar de Figo Maduro, em Lisboa, às 05h18, segundo o 'site' AirNav Radar.De acordo com fonte do ministério da Defesa, o voo transportava 13 cidadãos portugueses, dois italianos e dois franceses.Os portugueses chegados a Figo Maduro são os primeiros nacionais regressados depois dos sismos registados na Venezuela em 24 de junho, que causaram, pelo menos, 1719 mortos e 5034 feridos, segundo o mais recente balanço oficial, anunciado na segunda-feira.. O número de portugueses e lusodescendentes mortos devido aos sismos subiu na segunda-feira para 56, segundo um mais recente balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, havendo 91 portugueses ou lusodescendentes desaparecidos.Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.O ministro da Defesa, Nuno Melo, disse na segunda-feira que as Forças Armadas portuguesas mantêm a disponibilidade para apoiar a operação na Venezuela com meios e equipamentos.O ministro explicou que, até agora, "têm existido pedidos de natureza logística e de transporte" e que a disponibilidade das forças portuguesas para ajudar a Venezuela "é permanente".O governante disse ainda não ter conhecimento de qualquer pedido ao Estado de apoio à trasladação das vítimas mortais portuguesas ou lusodescendentes para Portugal..Ordem dos Médicos procura voluntários para apoio humanitário na Venezuela.Em La Guaira “já não há nada”, mas os familiares dos desaparecidos não desarmam