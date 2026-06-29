Em La Guaira “já não há nada”, mas os familiares dos desaparecidos não desarmam
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Em La Guaira “já não há nada”, mas os familiares dos desaparecidos não desarmam

Caracas não confirma estimativa de desaparecidos — há quem aponte para 68 mil —, enquanto a janela temporal para encontrar sobreviventes se encerra.
César Avó
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