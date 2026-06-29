Sismos na Venezuela. Aumenta para 89 o número de portugueses desaparecidos

O número de cidadãos portugueses desaparecidos ou incontactáveis na Venezuela devido aos sismos de quarta-feira cifra-se em 89, 52 homens e 37 mulheres, segundo o último balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros.Para já, vítimas mortais portuguesas ou lusodescendentes são 53, entre as quais oito crianças.Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 1450 mortos e 3150 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela. .Sismos na Venezuela. Base da missão portuguesa ficará em Cátia la Mar, La Guaira. A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas..Venezuela. Equipas conseguiram resgatar até ao momento 33 pessoas com vida.Menino de 11 anos encontrado vivo na Venezuela três dias após abalos.Sismos na Venezuela. ONU estima danos em cerca de 6,7 mil milhões de dólares