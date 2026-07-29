Sismo no Japão fez pelo menos 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram no sismo de magnitude 7,1 que abalou a província de Kumamoto, na ilha japonesa de Kyushu, no sul do Japão, na terça-feira, 28 de julho. Um balanço que poderá alterar-se nas próximas horas, já que as equipas de resgate continuam a procurar desaparecidos. A situação mais delicada centra-se no centro comercial Aeon, que ficou destruído na sequência de uma explosão registada cerca de uma hora após o terramoto. Dos escombros foram retiradas oito pessoas - três das quais já sem vida - mas há quatro funcionários, de um total de 2700, desaparecidos."Há pessoas à espera de serem resgatadas, e esta é uma corrida contra o tempo", disse a primeira-ministra Sanae Takaichi aos jornalistas em Tóquio. "Mobilizaremos todos os recursos disponíveis no local para salvar e resgatar o maior número de pessoas possível", acrescentou. No local, as equipas de resgate procuram sobreviventes e tenta apurar-se a causa da explosão, havendo relatos de que se sentiu um forte cheiro a gás no edifício.Imagens de vídeo gravadas por um polícia que se aventurou nos escombros na manhã desta quarta-feira mostraram grandes secções do teto desabadas, montras arrancadas e móveis espalhados pelo chão.. O espaço tinha reaberto no mês passado após obras de renovação que o tornaram mais moderno e atrativo, depois dos terramotos de há dez anos que fizeram 273 mortes e mais de 2.800 feridos. A gestora do centro comercial destacara, aquando da reabertura, os seus tetos reforçados contra sismos e as melhorias gerais em matéria de segurança.Numa fábrica da Nippn Paper Industries quatro pessoas ficaram gravemente feridas na sequência do desabamento de uma chaminé e há outras sete pessoas desaparecidas.O sismo provocou ainda o desmoronamento parcial da muralha do castelo de Kumamoto e o colapso de um centro comercial em Kashima. Mais de 80 mil casas ficaram sem abastecimento de água em 23 municípios de cinco províncias. Há várias estradas cortadas e os serviços ferroviários, que oram suspensos, deverão voltar a funcionar, ainda que com limitações de velocidade.O sismo ocorreu às 16:27 locais (06:27, em Lisboa) de terça‑feira, com epicentro a cerca de 10 quilómetros de profundidade na província de Kumamoto, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), que emitiu uma breve alerta de tsunami..Japão: Kumamoto volta a tremer dez anos após sismo que fez mais de 270 mortos