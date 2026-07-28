Explosão causou colapso de parte do segunda andar do centro comercial Aeon.
Explosão causou colapso de parte do segunda andar do centro comercial Aeon.FOTO:EPA/JIJI PRESS
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Japão: Kumamoto volta a tremer dez anos após sismo que fez mais de 270 mortos

Abalo foi de magnitude 7,1 e, entre outros danos, causou uma explosão num centro comercial, temendo-se várias vítimas mortais.
Susana Salvador
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