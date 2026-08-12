Sismo na Colômbia. Mulher resgatada com vida após 36 horas soterrada
Uma mulher de 32 anos foi retirada com vida dos escombros de um edifício em Pereira, na Colômbia, 36 horas depois de ter ficado soterrada na sequência do sismo de magnitude 7,4 que atingiu o oeste do país. Daniela Largo foi localizada e resgatada após uma operação que durou cerca de dez horas.
Os bombeiros conseguiram chegar até à mulher através de um túnel aberto por baixo de quatro grandes placas de betão que a mantinham presa. Segundo a BBC, que cita a agência AFP, uma pessoa que vivia nas proximidades ouviu Daniela a pedir ajuda debaixo dos escombros e uma pequena câmara permitiu depois às equipas de emergência confirmar a sua localização.
O resgate exigiu uma operação particularmente delicada. Bombeiros locais, reforçados por colegas enviados de Bogotá e por elementos da equipa de resposta a catástrofes da polícia nacional, abriram dois túneis para chegar à vítima.
O presidente colombiano Abelardo de la Espriella celebrou o salvamento nas redes sociais, descrevendo-o como uma “notícia que nos enche de esperança”, segundo a BBC. A mãe de Daniela Largo também falou à AFP sobre o momento: “Em casa, o filho de 12 anos está à espera dela.”
Segundo os números mais recentes das autoridades locais, cerca de 240 pessoas terão morrido no sismo e centenas continuam desaparecidas.