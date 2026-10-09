Sismo de magnitude 7.7 abala Panamá. Há risco de tsunami em vários países

Um sismo de magnitude 7.7 na escala de Richter abalou o Panamá durante a tarde desta sexta-feira, 9 de outubro, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro do abalo foi registado a 12,6 quilómetros de profundidade perto da região de Pitaloza Arriba.

Não há para já registo de vítimas ou danos.

Segundo a Reuters, o sismo também foi sentido com intensidade na Cidade do Panamá, capital do país que fica a cerca de 200 quilómetros. Centenas de pessoas abandonaram edifícios, constatou a AFP.

O sistema de alerta de tsunamis dos Estados Unidos indica que existe a possibilidade de ondas perigosas nas três horas seguintes ao abalo, registado às 18:56 (hora de Lisboa), em zonas costeiras de Panamá, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e México.