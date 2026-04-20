Sismo de magnitude 7,5 atinge o Japão. Emitido alerta de tsunami

Um sismo com uma magnitude de 7,5 escala de Richter atingiu esta segunda-feira, 20 de abril, a costa nordeste do Japão, informou a Agência Meteorológica do Japão, tendo sido emitido um alerta de tsunami. Anteriormente, foi reportado uma intensidade de magnitude preliminar de 7,4.O serviço meteorológico japonês, citado pela Reuters, indicou que o sismo ocorreu às 16h53 locais (08h53 em Lisboa), teve epicentro no Oceano Pacífico, a cerca de 100 quilómetros a leste de Miyako, com uma profundidade de 10 quilómetros.Um alerta de tsunami foi emitido, indicando a possibilidade de ondas até três metros de altura nas zonas de Iwate, Aomori e Hokkaido."Evacuem imediatamente as regiões costeiras e as zonas ribeirinhas para um local mais seguro, como um terreno elevado ou um abrigo", alertou o serviço meteorológico japonês. "Espera-se que as ondas do tsunami atinjam a costa repetidamente. Não saiam de locais seguros até que o alerta seja levantado", adianta o alerta, citado pela AFP.Foram, entretanto, registadas ondas de tsunami de até 80 centímetros, mantendo-se o alerta para ondas de até três metros. O sismo foi suficientemente forte para fazer tremer grandes edifícios em Tóquio, a centenas de quilómetros de distância, noticia ainda AFP. Uma réplica foi depois registada com uma magnitude 5,6. . A circulação do comboio de alta velocidade entre Tóquio e Aomori foi suspensa, segundo a agência de notícias Kyodo. O governo japonês fez saber que foi criada uma equipa de gestão de crise.A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, informou que foram reportados "danos humanos e materiais" e que os mesmos estão a ser investigados.Na resposta ao alerta de tsunami, foram mobilizados militares para recolher informações nas aéreas afetadas. Em atualização