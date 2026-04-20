Sismo de magnitude 7,5 atinge o Japão. Emitido alerta de tsunami
Serviço geológico dos EUA, USGS
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Sismo de magnitude 7,5 atinge o Japão. Emitido alerta de tsunami

O sismo teve epicentro no Oceano Pacífico a uma profundidade de 10 quilómetros, segundo o serviço meteorológico japonês.
Susete Henriques
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Um sismo com uma magnitude de 7,5 escala de Richter atingiu esta segunda-feira, 20 de abril, a costa nordeste do Japão, informou a Agência Meteorológica do Japão, tendo sido emitido um alerta de tsunami. Anteriormente, foi reportado uma intensidade de magnitude preliminar de 7,4.

O serviço meteorológico japonês, citado pela Reuters, indicou que o sismo ocorreu às 16h53 locais (08h53 em Lisboa), teve epicentro no Oceano Pacífico, a cerca de 100 quilómetros a leste de Miyako, com uma profundidade de 10 quilómetros.

Um alerta de tsunami foi emitido, indicando a possibilidade de ondas até três metros de altura nas zonas de Iwate, Aomori e Hokkaido.

"Evacuem imediatamente as regiões costeiras e as zonas ribeirinhas para um local mais seguro, como um terreno elevado ou um abrigo", alertou o serviço meteorológico japonês. "Espera-se que as ondas do tsunami atinjam a costa repetidamente. Não saiam de locais seguros até que o alerta seja levantado", adianta o alerta, citado pela AFP.

Foram, entretanto, registadas ondas de tsunami de até 80 centímetros, mantendo-se o alerta para ondas de até três metros.

O sismo foi suficientemente forte para fazer tremer grandes edifícios em Tóquio, a centenas de quilómetros de distância, noticia ainda AFP.

Uma réplica foi depois registada com uma magnitude 5,6.

Serviço de meteorologia japonês

A circulação do comboio de alta velocidade entre Tóquio e Aomori foi suspensa, segundo a agência de notícias Kyodo.

O governo japonês fez saber que foi criada uma equipa de gestão de crise.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, informou que foram reportados "danos humanos e materiais" e que os mesmos estão a ser investigados.

Na resposta ao alerta de tsunami, foram mobilizados militares para recolher informações nas aéreas afetadas.

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