Singapura introduz castigo com vara para rapazes que pratiquem bullying na escola

Os rapazes que pratiquem bullying, incluindo cyberbullying, serão punidos com vara como "último recurso", de acordo com novas diretrizes introduzidas em Singapura.Os estudantes do sexo masculino podem receber até três golpes de vara, segundo as novas regras, que foram discutidas no parlamento na terça-feira, 6 de maio.Organizações internacionais como a UNICEF, agência das Nações Unidas para a infância, opõem-se ao uso de castigos físico para as crianças, alegando que isso prejudica a sua saúde física e mental e aumenta os problemas de comportamento ao longo do tempo.O ministro da Educação, Desmond Lee, disse aos deputados que este castigo só será aplicado "se todas as outras medidas forem insuficientes, dada a gravidade da conduta"."As escolas terão em conta fatores como a maturidade do aluno e se a punição corporal o ajudará a aprender com o seu erro e a compreender a gravidade do que fez", explicou.A decisão surge após uma revisão de um ano ao fenómeno do bullying, impulsionada por vários casos com impacto mediático que geraram preocupação pública naquele país.O castigo físico será utilizado apenas para os alunos do sexo masculino nos anos finais do ensino primário (dos 9 aos 12 anos) e nos níveis seguintes, anunciou o ministro, que citou o código de processo penal do país, que proíbe o castigo físico das mulheres.Após a aplicação do castigo físico, a escola “monitorizará o bem-estar e o progresso do aluno”, incluindo a oferta de aconselhamento, adiantou Lee.Já as alunas receberão castigos “como detenção e/ou suspensão, ajuste da sua nota de conduta e outras consequências escolares”.A aplicação de castigos corporais, introduzida pelos colonialistas britânicos no século XIX, continua a ser utilizada em Singapura para delinquentes do sexo masculino com menos de 50 anos para punir crimes como roubo, fraude ou permanência ilegal no país por mais de 90 dias.Um relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no ano passado afirmou que a punição corporal permanece "alarmantemente disseminada" a nível global.Estima-se que 1,2 mil milhões de crianças dos 0 aos 18 anos sejam submetidas a castigos corporais em casa a cada ano em todo o mundo, segundo a OMS.