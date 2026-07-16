A candidata Ségolène Royal a 19 de abril de 2007, dias antes da primeira volta das presidenciais ganhas por Nicolas Sarkozy.
A candidata Ségolène Royal a 19 de abril de 2007, dias antes da primeira volta das presidenciais ganhas por Nicolas Sarkozy.guillaumepaumier.com, CC-BY
Internacional

Ségolène Royal quer voltar a tentar chegar ao Eliseu 20 anos depois

Antiga companheira de François Hollande foi a primeira mulher candidata de um grande partido às presidenciais francesas. Em outubro, espera ser a nomeada do PS para enfrentar Marine Le Pen nas urnas.
Ana Meireles
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