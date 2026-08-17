Seul tem sido palco de protestos contra a política de Donald Trump em relação à Coreia do Sul.
Seul tem sido palco de protestos contra a política de Donald Trump em relação à Coreia do Sul.EPA / JEON HEON-KYUN
Internacional

Seul diz que vai continuar a trabalhar com os EUA

Trump disse que os exercícios com a Coreia do Sul dão um sinal hostil a Kim Jong-un, com quem tem uma boa relação.
Ana Meireles
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