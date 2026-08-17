Seul diz que vai continuar a trabalhar com os EUA

A Coreia do Sul garantiu esta segunda-feira, 17 de agosto, que tem trabalhado em estreita colaboração com os Estados Unidos na sua “postura de defesa” e que vai continuar a fazê-lo, respondendo assim às declarações de Donald Trump sobre a redução dos exercícios militares conjuntos dos dois países.“A Coreia do Sul e os Estados Unidos têm mantido uma estreita coordenação para assegurar uma postura de defesa combinada firme, bem como em relação aos seus exercícios e treinos conjuntos, e continuarão a coordenar-se de perto”, afirmou o gabinete do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, em comunicado à enviado à AFP.As Forças Armadas da Coreia do Sul haviam anunciado anteriormente que a edição deste ano dos exercícios Ulchi Freedom Shield teriam uma dimensão semelhante à dos anos anteriores, com a participação de cerca de 18.000 soldados sul-coreanos, com Washington a adiantar que estes exercícios teriam em conta conflitos recentes - como a participação da Coreia do Norte na guerra na Ucrânia - e incluiriam o uso de munições reais para testar a precisão conjunta de alvos e manobras. Além de forças dos EUA, foi ainda indicada a participação de membros de 11 dos 18 Estados-membros do Comando das Nações Unidas, o órgão que supervisiona o armistício de 1953, que pôs fim às hostilidades da Guerra da Coreia.A operação Ulchi Freedom Shield, um dos dois grandes exercícios anuais realizados pela Coreia do Sul e pelos EUA, começou esta segunda-feira e prolonga-se até dia 27, apesar de Donald Trump ter dito no domingo que não estava “satisfeito” com os seus custos, mas também devido à sua “muito boa relação com Kim Jong-un”, o líder da Coreia do Norte, sublinhando que dariam ainda “um sinal totalmente desadequado e hostil a um país que, durante todo o mandato de Donald J. Trump como presidente, não tem representado qualquer ameaça e tem sido respeitoso”. Mesmo assim, o líder dos EUA notou que já era tarde para cancelar estes exercícios, mas que tinha ordenado ao secretário da Defesa, Pete Hegseth, que os “reduzisse substancialmente”, lembrando ainda que a Coreia do Sul se tinha recusado a ajudar na “desnuclearização da República Islâmica do Irão”.O gabinete do presidente da Coreia do Sul referiu esta segunda-feira no mesmo comunicado esperar que a “relação amigável” entre Donald Trump e Kim Jong-un leve a um “diálogo significativo” entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e dê início a discussões sobre a promoção da paz e da estabilidade na Península Coreana. .Coreia do Sul diz que há uma forte possibilidade de encontro entre Trump e Kim Jong-un.EUA vão partilhar tecnologia para Coreia do Sul construir submarino de propulsão nuclear