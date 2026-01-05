Serviços Secretos detêm homem que partiu as janelas e tentou entrar na casa de JD Vance (com vídeo)

Os Serviços Secretos dos EUA anunciaram ter detido esta segunda-feira, 5 de janeiro, um homem que terá sido responsável por partir os vidros das janelas de casa do vice-presidente norte-americano JD Vance, em Cincinnati, no Ohio.Em comunicado enviado à agência Associated Press (AP), Anthony Guglielmi, porta-voz dos Serviços Secretos, detalha que o suspeito foi detido pouco depois da meia-noite por agentes que estavam de serviço na casa do vice-presidente, a oeste de Cincinnati.Os referidos agentes ouviram um enorme estrondo na residência e ali encontraram um homem que tinha partido uma janela com um martelo e estava a tentar entrar na casa. Além disso, o suspeito também vandalizou uma viatura dos Serviços Secretos.A residência de JD Vance é localizada no bairro de Walnut Hills, numa colina com vista para a cidade, e não estava habitada na altura do ataque.Os Serviços Secretos estão a coordenar com o Departamento de Polícia de Cincinnati e com o Ministério Público Federal as acusações ao suspeito.