Seis mortos em fogo num autocarro na Suíça. Há relatos de que uma pessoa se incendiou

"Temos elementos que sugerem um ato deliberado por parte de uma pessoa que estava dentro do autocarro", admitiu a polícia.
Sofia Fonseca
Seis pessoas morreram e outras três ficaram feridas num incêndio num autocarro na Suíça. As autoridades admitem que se possa ter tratado de um ato deliberado.

De acordo com a polícia, o autocarro foi totalmente consumido pelas chamas na noite de terça-feira, 10 de março, quando circulava numa estrada em Kerzers, uma pequena cidade no cantão de Friburgo, a cerca de 20 quilómetros de Berna, a capital suíça.

"Neste momento, temos elementos que sugerem um ato deliberado por parte de uma pessoa que estava dentro do autocarro", disse Frederic Papaux, porta-voz da polícia de Friburgo, citado pela Reuters.

Um meio de comunicação social referiu que uma pessoa se incendiou a si própria e a porta-voz da polícia local admitiu que as autoridades estão a investigar essses relatos, considerando ser prematuro associar este incêndio a um ato de terrorismo.

