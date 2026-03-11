Seis mortos em fogo num autocarro na Suíça. Há relatos de que uma pessoa se incendiou

Seis pessoas morreram e outras três ficaram feridas num incêndio num autocarro na Suíça. As autoridades admitem que se possa ter tratado de um ato deliberado.De acordo com a polícia, o autocarro foi totalmente consumido pelas chamas na noite de terça-feira, 10 de março, quando circulava numa estrada em Kerzers, uma pequena cidade no cantão de Friburgo, a cerca de 20 quilómetros de Berna, a capital suíça."Neste momento, temos elementos que sugerem um ato deliberado por parte de uma pessoa que estava dentro do autocarro", disse Frederic Papaux, porta-voz da polícia de Friburgo, citado pela Reuters. Um meio de comunicação social referiu que uma pessoa se incendiou a si própria e a porta-voz da polícia local admitiu que as autoridades estão a investigar essses relatos, considerando ser prematuro associar este incêndio a um ato de terrorismo.