Seguro diz que abordou com Zelensky possibilidade de fábrica conjunta de drones

O Presidente da República disse esta quinta-feira, 5 de novembro, que abordou com o homólogo da Ucrânia a possibilidade da construção conjunta em Portugal de uma fábrica para a produção de drones.

"Um dos pontos que esteve em cima da mesa foi a possibilidade da construção conjunta de uma fábrica em Portugal para a produção de drones", disse António José Seguro, numa conferência de imprensa em Madrid, onde hoje teve uma reunião bilateral com Volodymyr Zelensky.

"Esse foi um dos temas que nós abordámos e agora naturalmente vai ser desenvolvido pelas entidades competentes essa possibilidade, designadamente, pelo Governo", acrescentou.

António José Seguro reuniu-se esta quinta-feira em Madrid com Volodymyr Zelensky e, segundo revelou a Presidência ucraniana ao início da tarde, os dois conversaram sobre a possibilidade de produção conjunta de armamento.

"Discutimos com o Presidente [português] a forma como Portugal pode apoiar o nosso sistema energético e ajudar a proteger vidas na Ucrânia. Falámos também sobre as nossas oportunidades de produção conjunta de armamento. Esperamos sinceramente que haja novos passos no sentido deste apoio", disse Zelensky, numa publicação na rede social X.