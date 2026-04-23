Phelan é o quarto elemento da administração a sair desde março após Kristi Noem, Pam Bondi e Lori Chavez-DeRemer.
Phelan é o quarto elemento da administração a sair desde março após Kristi Noem, Pam Bondi e Lori Chavez-DeRemer.CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS DOS EUA / Joshua Bustamante
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Secretário da Marinha dos EUA ao fundo após colisão com Hegseth

A corda partiu-se do lado do bilionário John Phelan depois de este ter mostrado abertura para a construção de navios de guerra no estrangeiro.
César Avó
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