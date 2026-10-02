"Se não me levantasse, os passageiros perderiam a vida”. Piloto lembra ataque e conta que rezou nos momentos difíceis

O comandante indiano que ajudou a frustrar uma alegada tentativa de despenhar um voo da FlyDubai descreveu esta sexta-feira, 2 de outubro, como lutou pela vida após ter sido esfaqueado pelo copiloto e com o avião em descida acentuada.

O comandante Smit Machchhar, a recuperar num hospital de Abu Dhabi, contou ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, numa videochamada transmitida pela televisão, que sabia que tinha de se levantar para salvar os passageiros.

“Tinha tantos ferimentos. Tinha caído”, disse a partir do hospital, com a cabeça ligada e tubos no nariz, antes de se ir abaixo ao recordar o ataque. “Estava a lutar pela minha vida. A dada altura, percebi que se não me levantasse, os passageiros perderiam a vida”, disse a Modi, citado pela agência norte-americana AP.

Machchhar ficou gravemente ferido no ataque de quarta-feira, mas conseguiu abrir a porta da cabine dos pilotos, o que permitiu que os passageiros entrassem e imobilizassem o agressor. Enquanto isso, o Boeing 737 descia abruptamente, segundo testemunhas e autoridades israelitas.