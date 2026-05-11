Rubi gigantesco de 11 mil quilates descoberto em região de Myanmar devastada pela guerra

Um rubi gigantesco de 11 mil quilates (cerca de 2,2 quilos) foi descoberto no coração da região de extração de pedras preciosas de Myanmar, devastada pela guerra.Os mineiros locais descobriram um rubi raro de tamanho enorme, considerado o segundo maior em peso alguma vez encontrado naquele país do Sudeste Asiático, assolado por conflitos, noticiaram os meios de comunicação estatais na última sexta-feira.O rubi foi descoberto perto da cidade de Mogok, na região de Mandalay, o centro da lucrativa indústria de mineração de pedras preciosas, que recentemente passou por intensos combates no âmbito da guerra civil que assola o país.De acordo com uma notícia do jornal estatal Global New Light of Myanmar, o rubi foi encontrado em meados de abril, logo após o tradicional festival de Ano Novo.Embora pese aproximadamente metade do peso de uma pedra de 21.450 quilates (4,29 quilos) encontrada em 1996, a nova descoberta é considerada mais valiosa devido à cor e qualidade superiores, sendo descrita como tendo uma tonalidade vermelho-púrpura com nuances amareladas, uma classificação de cor de alta qualidade, transparência moderada e uma superfície altamente reflexiva.Myanmar produz até 90% dos rubis do mundo, principalmente nas regiões de Mogok e Mong Hsu. As pedras preciosas, tanto as que são comercializadas legalmente como as contrabandeadas, são uma importante fonte de receitas para Myanmar. Ativistas de direitos humanos têm apelado aos joalheiros para pararem de comprar gemas provenientes de Myanmar, uma vez que o setor tem servido como uma fonte vital de receitas para os seus governos militares durante várias décadas.Um novo governo, ostensivamente civil, foi instalado este ano, mas após eleições descritas por grupos de defesa dos direitos humanos e da oposição como uma farsa. A votação reconduziu ao poder o presidente Min Aung Hlaing, chefe do exército que liderou o golpe militar em 2021. Hlaing e o seu gabinete examinaram recentemente o rubi gigante no seu escritório na capital, Naypyitaw.A extração de pedras preciosas serve também como principal fonte de financiamento para os grupos armados étnicos que lutam pela autonomia, fator que tem contribuído para décadas de conflito interno.As regiões mineiras têm passado, por isso, grande instabilidade a nível de segurança, sendo que Mogok foi capturada em julho de 2024 pelo Exército de Libertação Nacional Ta'ang (TNLA), uma força de guerrilha que representa a minoria étnica Palaung. Porém, o o domínio acabou por ser transferido de volta para o exército de Myanmar como parte de um acordo de cessar-fogo mediado pela China, concluído no final do ano passado.