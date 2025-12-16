Rússia diz ter impedido sabotagem ao oleoduto que fornece Europa ocidental

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

Os suspeitos, com idades entre 14 e 17 anos, estariam a planear usar um dispositivo explosivo improvisado para sabotar um trecho do principal oleoduto Druzhba.
As autoridades russas anunciaram esta terça-feira, 16 de dezembro, ter neutralizado uma tentativa de sabotagem com explosivos de um dos maiores oleodutos do Mundo, o Druzhba (Amizade), que também fornece o ocidente europeu, na região de Lipetsk (sudoeste).

O Serviço Federal de Segurança (FSB) declarou em comunicado que os suspeitos, com idades entre 14 e 17 anos, "planeavam usar um dispositivo explosivo improvisado para sabotar um trecho do principal oleoduto Druzhba, em Lebedyanski, região de Lipetsk".

No texto descreve-se que “os detidos procuravam ‘dinheiro fácil’ e contactaram um agente da inteligência ucraniana, via Telegram, em outubro de 2025”, tendo recebido ordens para “incendiar infraestruturas de energia e de transportes” da Rússia.

Segundo as autoridades da Federação Russa, os acusados "incorrem em penas de prisão de até 20 anos".

"O objetivo principal dos recrutadores ucranianos é a população mais jovem, menores inclusivamente, que desconhecem a Lei e não têm consciência da gravidade dos crimes e de que estes acarretam penas duras, como a prisão perpétua”, destacou o FSB.

A rede global de tubagens do Druzhba tem mais de quatro mil quilómetros quilómetros e fornece diretamente Bielorrússia, Ucrânia, Polónia, Hungria, Eslováquia, República Checa e Eslovaquia, sendo vital para a produção e distribuição de energía em toda a Europa.

