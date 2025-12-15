Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vários líderes europeus e da UE e o secretário-geral da NATO juntaram-se esta segunda-feira à noite em Berlim a Merz, Zelensky e aos enviados dos EUA.
Merz faz pressão e alerta que UE vai sofrer “graves prejuízos durante anos” se plano dos ativos russos falhar

Empréstimo vai ser discutido, mais uma vez, pelos líderes dos 27 no Conselho Europeu de quinta-feira. EUA estão a considerar dar garantias de segurança a Kiev, mas insistem na cedência do Donbass.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
União Europeia
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Friedrich Merz

