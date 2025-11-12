Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rússia diz estar pronta para retomar "negociações diretas" com a Ucrânia em Istambul
EPA/NATIONAL POLICE OF UKRAINE
Internacional

Rússia diz estar pronta para retomar "negociações diretas" com a Ucrânia em Istambul

A posição de Moscovo foi revelada por um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. "Se Kiev mostrar vontade política, estamos prontos para tais negociações a qualquer momento", disse.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

A Rússia disse estar preparada para retomar "negociações diretas" com a Ucrânia em Istambul, Turquia, "a qualquer momento", noticiou esta quarta-feira, 12 de novembro, a agência estatal russa Tass, que cita um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

"O lado russo tem enfatizado repetidamente de que estamos prontos para continuar as negociações diretas com a delegação ucraniana", afirmou o encarregado de negócios interino da Rússia na Turquia, Alexey Ivanov, à Tass. "Os nossos parceiros turcos também têm enfatizado consistentemente que a plataforma de Istambul continua disponível para nós, essas portas permanecem abertas", adiantou.

O diplomata russo reforçou que Moscovo está preparado para voltar às conversações, caso o lado ucraniano manifeste essa disponibilidade. "Se Kiev mostrar vontade política, estamos prontos para tais negociações a qualquer momento", indicou.

A última vez que as delegações dos dois países estiveram sentadas à mesa das negociações foi no verão passado, a 23 de julho, precisamente na capital da Turquia.

Nas declarações à agência de notícias, Ivanov referiu ainda que a Rússia apresentou várias propostas nas anteriores rondas negociais. "Foi apresentada uma gama completa de iniciativas, incluindo a criação de três grupos de trabalho online. Infelizmente, ainda não recebemos uma resposta positiva da Ucrânia a estas iniciativas", afirmou o diplomata.

Rússia diz estar pronta para retomar "negociações diretas" com a Ucrânia em Istambul
Ucrânia anuncia captura de três povoações em Zaporijia por parte da Rússia
Guerra na Ucrânia
Rússia
Negociações

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt