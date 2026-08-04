Rússia declara um adolescente de 14 anos como extremista

As autoridades russas incluíram um adolescente de 14 anos na sua lista de terroristas e extremistas, informou o portal independente Meduza.Víktor Kalinin, que fez 14 anos há três meses, foi incluído na lista na passada quinta-feira. O Meduza afirma que o adolescente foi detido no início de julho por incendiar uma caixa de fusíveis numa via férrea.Das cerca de 21.000 pessoas que integram aquela lista, vinte têm 14 anos.Segundo a imprensa independente, o número de adolescentes declarados terroristas e extremistas está a aumentar drasticamente, coincidindo com o aumento das detenções por sabotagem em território russo de infraestruturas de transporte ou quartéis militares.As autoridades russas acusam os serviços de informações ucranianos de promoverem os incidentes de violência entre os jovens, que têm aumentado especialmente nos últimos dois anos.No entanto, especialistas consultados pela imprensa independente apontam como possíveis focos de radicalização a guerra, o crescente discurso xenófobo no país, além do isolamento social das gerações de jovens russos, tal como demonstram alguns dos últimos incidentes, que incluem crimes em instituições de educação contra professores e alunos.Em novembro do ano passado, a Rússia baixou a idade de responsabilidade criminal para os 14 anos para os envolvidos em atividades terroristas..Rússia recruta jovens ucranianos através do Telegram e TikTok para sabotarem o seu próprio país