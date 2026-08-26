Rússia confirma visita do diretor da CIA a Moscovo

A Presidência da Rússia confirmou esta quarta-feira, 26 de agosto, a chegada a Moscovo, na terça-feira, do diretor dos serviços de informações norte-americanos (CIA), John Ratcliffe, e adiantou que não está previsto qualquer encontro com o líder russo, Vladimir Putin.

Em declarações à agência de notícias russa, o porta-voz da Presidência da Rússia, Dmitri Peskov, disse que o objetivo da deslocação do diretor da CIA a Moscovo está relacionado com contactos entre as agências de informações, mas não forneceu mais detalhes.

Peskov acrescentou que não estão previstas reuniões entre Ratcliffe e Putin.

A confirmação oficial russa sobre a presença de John Ratcliffe na capital da Rússia ocorreu depois de vários jornais norte-americanos terem noticiado a chegada do diretor da CIA a Moscovo a bordo de um Boeing C-17.

A Administração norte-americana e a CIA não fizeram declarações sobre o assunto.

Trata-se da primeira visita de um diretor da CIA à Rússia em quase cinco anos. William Burns, antecessor de Ratcliff, viajou para Moscovo em novembro de 2021, poucos meses antes da intervenção militar russa de grande escala contra a Ucrânia.

Neste momento, as conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, impulsionadas pelos Estados Unidos, continuam estagnadas.