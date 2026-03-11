Rússia acusa britânicos de estarem envolvidos em ataque que fez sete mortos

A Rússia disse esta quarta-feira (11 de março) que vai ter em conta “o papel” do Reino Unido no ataque ucraniano contra uma fábrica de componentes de mísseis em Bryansk, que terá feito sete mortos e mais de quatro dezenas de feridos. A Ucrânia usou mísseis Storm Shadow britânicos no ataque, na terça-feira à noite (10 de março), com o porta-voz do Kremlin a dizer que o lançamento seria “impossível” sem a participação de Londres. “É óbvio que o lançamento destes mísseis seria impossível sem especialistas britânicos”, disse Dmitry Peskov, quando questionado sobre o uso dos mísseis Storm Shadow no ataque. “Estamos cientes disso, sabemos bem disso e, naturalmente, temos isso em conta”, acrescentou. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo considera que a Ucrânia não poderia usar esses mísseis sem o que chamou de “envolvimento direto” dos seus parceiros da NATO. “Os Estados ocidentais são totalmente responsáveis pelas consequências deste ataque”, indicaram em comunicado, citado pelo site Kyiv Independent.O ataque foi apelidou por Moscovo de “terrorista” e “crime monstruoso contra a população pacífica”. Segundo o último balanço do governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, morreram sete pessoas no ataque, com outras 42 a ficarem feridas, tendo sido danificados mais de 150 apartamentos. “Eles atacaram civis por volta das 18h00, quando as pessoas regressavam a casa do trabalho e havia muitos moradores nossos nas ruas de Bryansk. Foi a essa hora que atacaram”, referiu o governador, citado pela agência russa Tass.A Ucrânia alega ter visado a fábrica Kremniy El, uma das maiores produtoras de microelectrónica militar. A unidade produz componentes semicondutores utilizados em sistemas de orientação e controlo de mísseis e drones. “Os nossos soldados atacaram uma das principais fábricas militares russas em Bryansk. Esta fábrica produzia componentes eletrónicos para mísseis russos. Os mesmos que estão a atingir as nossas cidades”, confirmou o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky disse que o ataque era “uma resposta completamente justificada ao agressor”.Moscovo alega que o ataque visa minar as negociações de paz, mediadas pelos EUA. “Todas as ações [de Zelensky] no terreno, incluindo acordos com parceiros europeus, são planeadas para sabotar as negociações e perpetuar o derramamento de sangue e outras violações”, alegou o embaixador itinerante russo Rodion Miroshnik, citado pela Tass.Do lado ucraniano, um ataque com drones russos contra uma “empresa civil” matou pelo menos duas pessoas em Kharkiv. Outras sete pessoas ficaram feridas, de acordo com as autoridades locais desta cidade a apenas 30 quilómetros da fronteira com a Rússia..Francisco Pereira Coutinho: “Para os russos, a Ucrânia é uma guerra existencial”