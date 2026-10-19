Roma e manifestantes endurecem posições

O executivo italiano reuniu-se na segunda-feira à tarde para debater formas de apertar o cerco aos manifestantes violentos depois de dois dias de protestos em Milão, mas também noutras cidades, numa altura em que se abrem brechas na coligação a três liderada por Giorgia Meloni e os jovens prometem voltar à rua todos os sábados.Inspirado nos protestos estudantis além-Alpes, o autointitulado Movimento 17 d e Outubro começou por mobilizar através da rede Itália na rua, rejeitando partidos políticos e sindicatos. Mas aproveitou-se da manifestação de sábado da principal central sindical, CGIL, para vandalizar e saquear, repetindo a dose no domingo. Só em Milão, a associação de comerciantes estima os danos em um milhão de euros, e com o comércio de luxo a manter as portas fechadas na segunda-feira. Um balanço das autoridades apontava para 271 detidos nos dois dias. Entre estes, 32 vão ficar presos e terão de responder por vários crimes. No total dos detidos, 200 são menores de idade. Segundo reportagens de vários meios italianos, havia entre os saqueadores elementos com 12 e 13 anos. As autoridades dizem ainda que 104 polícias ficaram feridos. Na segunda-feira, o movimento que rejeita o caráter violento — “violentos são vocês que nos negaram o futuro, agora tomamos esse futuro” — anunciou a repetição dos protestos todos os sábados “até à queda deste governo ladrão”.O executivo de coligação (Irmãos de Itália, Força Itália e Liga) vai “dar uma resposta firme”, disseram fontes governamentais à ANSA. Segundo estas, a iniciativa irá traduzir-se num decreto-lei que aprofunde medidas de segurança que estão reunidas em legislação a ser analisada pelo Senado. Entre as possíveis medidas figura a de estender a detenção preventiva de agitadores antes das manifestações aos menores de idade. Outra linha de ação, apresentada pela Liga de Matteo Salvini é proibir a jovens imigrantes, culpados de danos à propriedade durante motins, de solicitarem a nacionalidade italiana aos 18 anos, como acontece agora. Uma ideia condenada por um dirigente do Força Itália, Amir Atrous: “À direita, há quem já tenha começado a apontar o dedo aos estrangeiros, apenas para não admitir que, quanto às verdadeiras razões dos protestos — do aumento do custo de vida ao preço insustentável das casas e das rendas, até aos salários estagnados há 30 anos —, a política não conseguiu oferecer respostas adequadas.” Aos protestos nas ruas juntam-se os dos motoristas de longo curso. Ao fim de quatro dias de paralisação, os supermercados e farmácias de várias regiões, em especial a sul e na Sicília, estão na penúria.Na Albânia, o sétimo dia consecutivo de protestos ficou marcado pelo aviso do contestado primeiro-ministro Edi Rama de que foi cruzada “uma linha vermelha” depois de uma esquadra da polícia ter sido incendiada. Rama disse haver “dedo estrangeiro” a multiplicar desinformação online, acusando Rússia e Irão. Na Grécia, depois de os estudantes universitários terem acampado na praça Syntagma em protesto pela crise da habitação e pelo custo de vida crescente, amanhã é dia de greve nacional dos professores, aos quais os estudantes vão juntar-se nas manifestações..França: Recolher obrigatório na Praça da República e noutras áreas de Paris a partir das 23h00 locais.Protestos anti-Governo na Albânia deixam 71 polícias feridos e 71 detidos