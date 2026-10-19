Manifestantes no chão, rodeados pela polícia de choque, em Milão.
Manifestantes no chão, rodeados pela polícia de choque, em Milão. EPA/MATTEO CORNER
Internacional

Roma e manifestantes endurecem posições

Decreto-lei pode visar em especial menores e imigrantes. Protestos prosseguem em Tirana, onde o PM disse ter sido cruzada uma "linha vermelha", e vão voltar a Atenas.
César Avó
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