Wes Streeting à saída do número 10 de Downing Street, após a reunião com Starmer.
Wes Streeting à saída do número 10 de Downing Street, após a reunião com Starmer.FOTO: EPA/NEIL HALL
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Reunião de Starmer e possível rival durou só 16 minutos. Aliados dizem que Streeting se vai demitir

Ministro da Saúde estará a preparar corrida à liderança do Partido Trabalhista e, consequentemente, à chefia do governo. Discurso do Rei estabelece prioridades que podem ficar desatualizadas.
Susana Salvador
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A reunião desta quarta-feira, 13 de maio, entre o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o seu ministro da Saúde durou apenas 16 minutos, com aliados de Wes Streeting a dizer aos media britânicos que ele se vai demitir e lançar-se oficialmente na corrida à liderança do Partido Trabalhista.

Streeting entrou calado e saiu calado do encontro com Starmer, que durou apenas 16 minutos. Mas, segundo o jornal The Times, aliados dizem que o ministro terá dito ao chefe de governo que vai desencadear uma corrida à liderança do partido.

Na véspera, Starmer tinha deixado claro numa reunião do conselho de ministros que não se ia demitir e desafiado os eventuais rivais a lançar oficialmente a candidatura. Mas não terá deixado aqueles que queriam falar sobre o tema intervir.

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Streeting não falou, com um porta-voz a dizer à Sky News que ele não queria "desviar as atenções do Discurso do Rei", que também decorre na manhã desta quarta-feira.

O rei Carlos III leu o discurso com as prioridades do governo de Starmer para o próximo ano, com promessas de mudança nas áreas de educação, saúde ou imigração.

"Um mundo cada vez mais perigoso e instável ameaça o Reino Unido, sendo o conflito no Médio Oriente apenas o exemplo mais recente", disse o monarca na Câmara dos Lordes.

"O meu governo responderá a este mundo com firmeza e procurará criar um país justo para todos. Os meus ministros tomarão decisões que protejam a segurança energética, de defesa e económica do Reino Unido a longo prazo. Defenderão os valores britânicos de decência, tolerância e respeito pela diversidade sob a nossa bandeira comum e aproveitarão o potencial do orgulho que este país sente pelas suas comunidades", acrescentou.

Entre os projetos de lei previstos estão: abolir o Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra (para cortar burocracia, com a sua fusão com o Departamento de Saúde e Assistência Social), reformular o ensino da educação especial, limitar os julgamentos por júri ou introduzir a identidade digital, além de introduzir medidas para dificultar a obtenção de residência permanente no Reino Unido por parte dos imigrantes.

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