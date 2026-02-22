Restos mortais de São Francisco de Assis em exposição pela primeira vez

O esqueleto de São Francisco de Assis está disponível para acesso público, pela primeira vez, a partir deste domingo, 22 de fevereiro. Na Basílica de São Francisco de Assis, em Itália, um túmulo exibe os restos mortais do fundador da ordem Franciscana, falecido no dia 3 de outubro de 1226. Numa descrição escrita a latim, pode ler-se a frase "Corpus Sancti Francisci” (corpo de São Francisco).O corpo está num altar especialmente preparado na cripta da Basílica, sendo o corpo retirado na cripta no sábado, 21 de fevereiro. Na ocasião, uma celebração especial com mais de 300 frades foi realizada.O diretor de comunicação do convento, Giulio Cesareo, espera que esta seja "uma experiência muito significativa", tanto para crentes na religião católica como para não crentes. As expetativas passam por receber centenas de milhares de visitantes. Por norma, o túmulo está guardado num cofre, dentro da própria basílica. Durante um mês, até dia 22 de março, será acessível ao público geral.Segundo mensagem da Basílica de São Francisco de Assis, o continua a "continua a tocar o coração da humanidade" oito séculos. "É um convite a redescobrir o legado de Francisco, um homem cuja mensagem de paz e fraternidade continua a tocar o coração da humanidade", destaca.Para os freis, recordar a morte de São Francisco de Assis é também recordar a vida. "Recordar a sua morte significa celebrar a sua vida e o impacto que, 800 anos depois, continua a inspirar a nossa caminhada"..Apagada pintura de anjo parecido com Meloni em igreja de Roma por ordem de um padre.Confidente e amigo. As marcas que o Papa Francisco deixa em Portugal